Цветанка Андреева: За жалост, хората вече вярват на политическа пропаганда, а не на правосъдие

На протеста се събраха хора с различни ценности, включително и такива срещу еврото. Големите протести задръстваха кварталите, и по два часа след тях не можехме да се приберем в домовете си. Сега протестите са повече социални, левичарски, а младите хора навсякъде по света са с левичарски позиции, но политиците не трябва да експлоатират тези техни позиции. Цялата истерия беше да се превърне протестът в тълпа. Това каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ политологът Цветанка Андреева.

Бюджетът сам по себе си не може да е самоцел на никоя власт. Въпросът е, че наистина беше провален диалогът, така наречената тристранка. Очевидно има проблеми, но 5 г. след кризата явно има желание за повече дисциплина. Тръгва се на нова серия от преговори и най-важното е държавата наистина да чуе, добави още Андреева.

Според нея протести щеше да има дори и бюджетът да беше перфектен. Ударите срещу правителството ще продължават, въпросът е доколко се цели да се истерилизира обстановката, смята тя.

И добави: Борисов вече има легитимност да преговори бюджета, да преговори с БСП социалните разходи. "Големият залог не е толкова бюджетът, а бъдещето на България през следващата година, година и половина. Протестите ще се редакализират. Ще станем свидетели на много подобни акции като тази от петък, когато се блокира центърът на София с коли, акции, свързани с истерилизиране на обществото", каза Андреева.

Според нея пропагандата, че има корупция не означава, че в правителството има корупционни скандали.

Юристите разчитат голямата гаранция на варненския кмет от 200 хил. лева, като че има сериозни доказателства за корупция. Опасявам се, че идеята за антикорупционна, правосъдна реформа ще потъне. Хората вярват на политическа пропаганда, а не на правосъдие, каза тя и даде пример с Десислава Иванчева. Темата за съдебна реформа може би ще потъне, за жалост, повтори Андреева.