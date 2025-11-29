Румен Радев ще присъства на празника на Ботевград днес

С празнична програма Ботевград отбелязва 148 години от освобождението и 160 години от обявяването си за град. Това се посочва на интернет страницата на Община Ботевград.

На честванията ще присъства и президентът Румен Радев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Датата 29 ноември е традиционно празничен ден за Община Ботевград. Честванията по повод 160-годишнината от обявяването на селището за град ще продължат до март 2026 г. Това съобщи БТА.

От 10:00 ч. в храм „Св. Възнесение Господне“ ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата на ботевградския край. Шествие от храма до пл. „Освобождение“ с участието на Общински духов оркестър ще започне в 10:20 ч. Ритуалът по издигане на националния флаг, знамето на Ботевград и знамето на Европейския съюз е от 10:30 ч. на площада. След това ще започне церемонията по поднасяне на венци и цветя пред Паметника на свободата в Ботевград на пл. „Саранск“.

Празничната програма ще продължи и вечерта с концерт спектакъл от 17:00 ч. в спортна зала „Арена Ботевград“.