Румен Радев ще присъства на празника на Ботевград днес

Ботевград чества днес празника си.

С празнична програма Ботевград отбелязва 148 години от освобождението и 160 години от обявяването си за град. Това се посочва на интернет страницата на Община Ботевград. 

На честванията ще присъства и президентът Румен Радев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

Датата 29 ноември е традиционно празничен ден за Община Ботевград. Честванията по повод 160-годишнината от обявяването на селището за град ще продължат до март 2026 г. Това съобщи БТА. 

От 10:00 ч. в храм „Св. Възнесение Господне“ ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата на ботевградския край. Шествие от храма до пл. „Освобождение“ с участието на Общински духов оркестър ще започне в 10:20 ч. Ритуалът по издигане на националния флаг, знамето на Ботевград и знамето на Европейския съюз е от 10:30 ч. на площада. След това ще започне церемонията по поднасяне на венци и цветя пред Паметника на свободата в Ботевград на пл. „Саранск“. 

Празничната програма ще продължи и вечерта с концерт спектакъл от 17:00 ч. в спортна зала „Арена Ботевград“. 

 

