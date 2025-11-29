Национален рибен фест започва днес от Варна

Национален рибен фест, организиран от Министерството на земеделието и храните (МЗХ), ще се проведе днес във Варна, на 30 ноември - в Бургас и на 5 декември - в София, съобщи ведомството, цитирано от БТА.

От министерството уточняват, че събитията в трите града са част от Националния рибен фест, който през тази година се провежда с еднодневни издания във Варна, Бургас и София. Проявата във Варна ще бъде на територията на Морска гара. На 30 ноември изданието в Бургас ще се състои в рибарското селище „Ченгене скеле“, а в навечерието на Никулден – на 5 декември 2025 г. – фестивалът ще гостува в София, на площад „Гина Кунчева“.

Програмата на фестивала е насочена към посетители от всички възрастови групи и включва образователни и творчески занимания за деца, арт работилници, игри и демонстрации, които им помагат да научат повече за морето, рибата и природата по забавен и интерактивен начин.

За възрастните са предвидени лекции, консултации и демонстрации, посветени на здравословното хранене, устойчивото рибарство и разпознаването на рибните продукти. По време на събитието ще бъде обособена и специална кулинарна зона, в която посетителите могат да наблюдават приготвянето на рибни ястия на живо и да опитат разнообразни рибни специалитети в ресторантската зона „Вкусът на морето“, където рибата ще се предлага на себестойност.

От МЗХ допълват, че фестивалът цели да популяризира богатството на българските морски и вътрешни водни ресурси, да повиши информираността относно рибните продукти и да насърчи по-честата консумация на риба в българските домакинства. Инициативата има за задача и да укрепи доверието към рибарския сектор, като създаде платформа за директна среща между производители и потребители.

Програмата на Националния рибен фест е достъпна във Фейсбук.