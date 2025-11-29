ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям протест днес срещу старта на нова младежка „...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21810273 www.24chasa.bg

Ликвидираха 33 пожара в страната за денонощие, няма загинали и пострадали

796
33 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Снимка: Архив

За изминалото денонощие звената на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 79 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 33 пожара. При пожарите няма загинали и пострадали, съобщават от МВР, цитирани от БТА.

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които шест са в жилищни сгради, един в промишлена сграда, четири в транспортни средства и един друг. 

Без нанесени материални щети са 21 от пожарите. От тях осем са в отпадъци, девет в готварски уреди и комини, и четири други.

Извършени са 41 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства и една при промишлени аварии. При 32 случая е оказана техническа помощ от звената на пожарната на други структури на МВР.

През денонощието са постъпили пет лъжливи повиквания на спешния телефон.

 

33 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Бюджет, обиди, гняв, бял рейс като намек за бой, и пак бюджет (Видео)