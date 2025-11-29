Пиян е бил шофьорът, забил се в стълб след гонка с полицията в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дрегерът отчел над 2 промила алкохол

Пиян криминално проявен шофьор е предизвикал катастрофата рано тази сутрин след опит да избяга от полицейска проверка, съобщиха от МВР.

Около 1.30 часа днес автопатрул на Четвърто Районно последвал лек автомобил "Хонда", чийто водач не се подчинил на стоп палка.

На кръстовище между бул."Цариградско шосе" и бул. "Освобождение" колата се блъснала в светофарната уредба, а 50-годишният криминално проявен мъж зад волана бил заловен.

По време на случилото се няма пострадали, има само материални щети. Шофьорът е изпробван с дрегер, който отчел над 2 промила. С полицейска заповед е отведен в ареста за срок до 24 часа. На местопроизшествието е направен оглед, установява се размерът на нанесените щети по съоръжението. Работата продължава съвместно със служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".