Радев: Бюджетът е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано

Президентът Румен Радев приветства всички хора, "които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация". Президентът заяви, че този бюджет е предупреждение за това, което "ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано".
Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, заяви Румен Радев.
"Но нека не се заблуждаваме - докато хазната е ръцете на коалиция "Магнитски" парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни фалкони, бизнесът ще продължава бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница".
Радев цитира Славейков - "всичко, което се прави за народа - без народа, не е праведно и не е законно".
Румен Радев посочи, че депутатите, които се крият зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ.
Президентът Румен Радев по актуални теми
Президентът Румен Радев по актуални темиПубликувахте от "По света и у нас" - новините на БНТ в Събота, 29 ноември 2025 г.