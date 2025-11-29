Условна присъда за мъж, убил агресивния си баща в Балчик

Състав на Окръжния съд в Добрич призна за виновен 52-годишен мъж и го наказа с 2 години условно за убийството на агресивния му баща.

На 52-годишен мъж е повдигнато обвинение, че на 15 септември 2024 г. в Балчик е умъртвил баща си в състояние на силно раздразнение. То било причинено от факта, че бащата размахал мотика срещу него. Според описаното в обвинителния акт пострадалият баща имал агресивен характер, злоупотребявал с алкохол, безпричинно нападал вербално и физически членовете на семейството и съседите си. В деня на инцидента бащата бил този, който пръв е замахнал с мотика към сина си, за да го удари.

Подсъдимият се уплашил, успял да измъкне мотиката от ръцете на родителя си и му нанесъл удари с нея. Цитирани са експертни заключения, според които по време на деянието подсъдимият се е намирал в състояние на физиологичен афект, предизвикан от поведението на баща му.

Посочено е, че за силното му раздразнение е изиграло роля най-вече чувството за страх за здравето и живота му, предвид наличието на физическо насилие, осъществявано от баща му назад във времето.

Делото премина по съкратена процедура, след като подсъдимият и неговият защитник дадоха съгласие да не се разпитват свидетели и вещи лица, а при постановяване на присъдата да се ползват показанията и експертните заключения от досъдебното производство. Подсъдимият призна вината си и изрази съжаление за стореното. Наложеното му наказание - лишаване от свобода за срок от 2 години, чието изпълнение е отложено с 4-годишен изпитателен срок, е определено при наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Мъжът е с чисто съдебно минало, с добри характеристични данни, оказал е съдействие за разкриване на обективната истина по делото.