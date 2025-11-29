Вандали обърнаха контейнери и потрошиха коли до две училища в пловдивски район

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

МВР е започнало разследване

Вандалска проява е станала тази нощ в пловдивския район "Западен", съобщиха от администрацията на квартала.

Контейнерите на ул. "Чемшир", срещу входа на ОУ „Драган Манчов" и МГ "Акад. Кирил Попов" са били обърнати, а три от паркираните наблизо автомобила са потрошени.

Подаден е сигнал, а служителите на реда са започнали разследване.

"В този участък редовно се образуват нерегламентирани сметища и подобни действия са абсолютно недопустими", казват от администрацията на "Западен". И осъждат всякаква форма на безотговорно отношение към обществената среда.

Те призовават гражданите да подават сигнали, ако станат свидетели на подобна хулиганска проява.