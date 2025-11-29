ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мартин Димитров: Обявените промени в бюджета за догодина са добри новини, но са козметични

Мартин Димитров Снимка: Йордан Симeонов

Отстъпките за данъка върху дивидента и намаляването на планираното увеличение на пенсионната вноска са добри новини, но не е достатъчно. Промените са козметични. Това каза по Би Ти Ви депутатът от ПП - ДБ Мартин Димитров. 

Той цитира анализ на Фискалния съвет, според когото през 2026 г. е възможно неизпълнение на приходите от 3,5 до 4,7 млрд. лв., което според него може да доведе до дефицит около 6%.

Мартин Димитров потвърди, че формацията му организира нов протест пред парламента в понеделник.

ПП–ДБ настояват за ограничаване на разходите в Бюджет 2026 и за въвеждане на задължение за частните болници, които използват над 50% ресурс от НЗОК, да провеждат обществени поръчки. Също и ограничаване на бонусите в държавните органи до една месечна работна заплата годишно.

Мартин Димитров

