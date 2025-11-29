ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гледат мерките на четиримата, обвинени за смъртта на 23-годишния Костадин от Мадан

Убитият Костадин Кабаджов.

В Окръжния съд в Смолян се гледат мерките на четирима души, обвинени за смъртта на 23-годишния Костадин Кабаджов от Мадан. Убийството беше извършено в сряда вечерта в Мадан, след възникнал бой между две групи.

Категорично не е поръчково, става дума за скандал и побой заради момиче. Младежът е починал в резултат на жесток побой, съобщиха вчера на съвместна пресконференция на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР в Смолян, съобщи БТА.

Първоначално полицията задържа осем души. Трима от тях бяха привлечени като обвшняеми в четвъртък. Снощи обвинение е повдигнато и на четвърти участник в побоя.Окръжната прокуратура в Смолян внесе искане в съда за налагане на мярка "задържане под стража" и на четиримата обвинени, които са на възраст между 22 и 26 години.

