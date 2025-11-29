Кметът на "Марица": На финала са процедурите за "Голямоконарско шосе"

На форум, организиран от Медийната платформа "24 часа", той даде предложение и за градската железница, която да превозва работещите в индустриалната зона

Процедурите по отчуждаване на напоителните канали ще бъдат финализирани в рамките на няколко дни, след като в сряда Министерският съвет прие решение.

Това съобщи кметът на община "Марица" Димитър Иванов по време на дискусия за развитието на Южна България, организирана от Медийната платформа "24 часа".

По думите му след това проектът ще бъде внесен в Областната администрация, откъдето ще бъде издадено разрешение за строеж.

„Следващият етап зависи изцяло от осигуряването на финансиране, за да може да започне реализацията на този значим проект – както за бизнеса, така и за пловдивчани, гостите на града и жителите на съседните общини. Благодаря на кмета на Пловдив Костадин Димитров, че започнахме да обсъждаме съвместни инициативи, вместо евентуално сливане на общини. Необходимо е да работим заедно по общи проекти в полза на хората от двете общини. Тези проекти могат съществено да подпомогнат развитието на Марица и Пловдив", заяви Иванов.

Той даде пример със съвместната работа по регионалния транспорт, обхващащ общините "Марица", Пловдив и "Родопи".

"Смятам, че промяната в закона, която е изцяло в интерес на населението, няма да създаде неудобства. Напротив – както отбеляза и вицепремиера Гроздан Караджов, вместо десет автомобила ще влиза един автобус до центъра на Пловдив", уточни кметът. Той благодари на министър Караджов и на депутата Цвета Караянчева за подкрепата им при осъществяване на промените в законодателството, довели до решаване на транспортните проблеми в региона.

Димитър Иванов коментира и темата за градската железница, която многократно е била предмет на обсъждане на съвместни срещи.

"Община Пловдив към момента няма готовност да осъществи този проект, въпреки че се коментира темите, свързани с проектиране, повдигане на железопътната линия и изграждане на спирки. В тази връзка отправям предложение – бизнесът разполага с възможност да помогне, което би облекчило значително процеса по изграждане на необходимите спирки. В "Марица" вече сме определили местата, на които да бъдат разположени спирки, и можем да започнем реализацията на нашата част от градската железница – в Царацово, Тракия – Скутаре в посока Бургас, както и Войводиново в посока Карлово – Труд – Граф Игнатиево. Според нас стратегически важни са две локации с паркинги, които предприятията биха могли да използват за транспорт", посочи Иванов. Той допълни, че в момента около 200 автобуси и микробуси ежедневно влизат в областния град, за да извозват работници. За бизнеса и за хората би било значително по-удобно влаковете да достигат до тези паркинги на територията на Община Марица, а служителите на компании оттам да бъдат транспортирани до работните си места.