В Кътинския манастир правят безплатно свето кръщение за хора в нужда

Кътинският манастир. Снимка: Софийската митрополия.

С благословението на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в манастира „Св. 40 мъченици Севастийски" в софийското село Кътина в дните около Рождество Христово - от 25 до 28 декември, ще се извършва безплатно тайнството свето кръщение за хора, които са в нужда и нямат възможност да заплатят, съобщават от Софийската митрополия.

Кътинският манастир „Св. 40 мъченици Севастийски" се намира на малка височина над село Кътина. Няма исторически сведения кога е бил основан и какво е довело до неговото изчезване. От стария манастир днес не е останало нищо, припомня БТА.

През 1998 г. започва строежът на нов храм на същото място. Новата църква „Св. 40 мъченици" е осветена на 29 май 2010 г. и е положен свещен антиминс с мощи на свети мъченик Трифон. Антиминс е парче плат, на което се извършва Евхаристията.

Храмът е изграден с активното участие на местната общност, дарители и управата на село Кътина.

Кътинският манастир. Снимка: Софийската митрополия.

