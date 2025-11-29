Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния Костадин в Мадан

Обвинените за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан вече са четирима. Досега обвинения за умишлено убийство бяха повдигнати срещу трима млади мъже на възраст между 22 и 26 години, всички от област Кърджали. Младият мъж бе открит в сряда в коритото на реката до бившия „Винпром" на ул. „Берлин", на изхода на града в посока Златоград. Кабаджов е починал от тежки рани след възникнал бой между две групи от над 14 души. Почти всички обвинени мъже са ММА-бойци. Сред тях има двама, които са имали преди време условна присъда. Окръжната прокуратура в Смолян внесе искане в съда за налагане на мярка „задържане под стража" и на четиримата обвинени.

Очаква се в хода на заседанието да бъдат изнесени повече подробности за ролята на новопривлечения обвиняем и за хода на разследването. След убийството групата от осем души, която пристигнала в Мадан с микробус „Мерцедес Спринтер", избягала, но е била причакана в района на село Бял извор и са задържани всички.

Те са на възраст от 21 до 32 години. Единият от тях е дал положителна проба за кокаин.

Кабаджов е изпращал нежелани съобщения, а приятелят на момичето – Шабан от Кърджали – поискал от него да прекрати контактите. Последвал скандал, заплахи и уговорка за среща, на която се появили и придружители от двете страни.

След възникналия бой мъжете се претъркулват по стръмен склон към по-ниска улица, където побоят продължава още по-агресивно. Пострадалият изпада в безпомощно състояние, но ударите продължават. При опит да се изправи той губи равновесие и пада от около 15 метра в реката. И двете групи са имали очакване за сериозен конфликт. Бащата на убития, Костадин Кабаджов, е бивш общински съветник от политическа партия „Лидер". Той е собственик на оборотна бензиностанция, заведение и хотел в миньорския град.

„Делото е на 48 часа и вече има над 300 страници материали. Внесли сме искане в съда за задържане и на четиримата. Извършеното е много и предстоят още действия. Назначена е тройна медицинска експертиза, както и още пет медицински, множество ДНК, лицево-идентификационни и други експертизи. Предстоят още действия и да установим евентуално нови лица, участвали в побоя. Причината за смъртта е тежка черепно-мозъчна травма. Въздържам се да коментирам от какво е причинена, преди да има експертно заключение. Независимо че е внесено в съда, действията няма да спират", коментира прокурор Илиев. Прокурор Илиев призова младите хора да разчитат на справедливост само на закона и органите на реда и да не влизат в емоционални конфликти, защото могат да имат тежки последици.

Защитата на обвинените настоява те да бъдат пуснати под домашен арест. По-късно днес Окръжният съд – Смолян, който гледа мярката при закрити врати, ще се произнесе.