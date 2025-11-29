Полицията странно "мила" към пиян шофьор в София (Снимки)

За доста благосклонно поведение към пиян шофьор на "Орлов мост" от страна на полицията разказа във фейсбук мъж на име Борис Ганчев. Снимкa: Фейсбук/Пътната обстановка в България

Часът е около 2. На кръстовището на Орлов мост посока от "Заимов" към стадиона. Няма почти никакво движение, но виждаме как докато Хондата си седеше на червен светофар Доджът спира в него. Не беше силен удар, но много странен. Излязоха да видят щетите, които реално бяха нищожни, но едно нещо ни направи силно впечатление. А именно поведението на шофьора на Доджа, който се клатушкаше и имаше типични реакции на човек употребил нещо. До този момент не се бяхме намесили, но младото момче се обърна към нас и ни попита" "какво да правя, този изглежда пиян". Всички бяхме убедени в това и звъннах на 112, въпреки протестите на въпросния видимо неадекватен шофьор. Изпи около три литра вода, докато пристигне патрул, което не помогна дрегерът да удари 2.26 промила. На полицаите обясни, че е много внимателен шофьор, съвсем за близо се качил да отиде за дюнери. Въпреки че органите на реда си свършиха работата, закопчаха го, обясниха му ситуацията, някои действия от тяхна страна бяха странни. Момчето с Хондата вече беше стояло над час, но го накараха да пише обширни обяснения на лист, като много държаха да напише, че няма претенции, тъй като няма щети и да не се вписва като ПТП. Както и да не пише, че този му е предложил пари "да се оправят". Тест за наркотици също не направиха. На нашите въпроси защо няма тест за наркотици и държат да не се пише ПТП, при положение, че 10 човека видяхме как спира в спряла кола, ни се отговори да не се мешаме. В крайна сметка пияният шофьор откараха с патрулка и колата му беше репатрирана.