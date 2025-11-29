Монтанската библиотека „Гео Милев“ кани децата да се потопят в магията на Коледа

С настъпването на най-приказния месец в годината РБ „Гео Милев" Ви кани да се потопите в магията на Коледа и да се включите в конкурса „Скъпи Дядо Коледа..." за най-оригинално и красиво писмо до добрия старец.

В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 1 до 14 години. Писмата могат да бъдат индивидуални или колективни.

В писмото до Дядо Коледа можете да опишете личните си желания или да отправите послание към конкретен човек или група. Може да сътворите стихче, разказ, приказка или да приложите рисунка.

От 2 до 18 декември 2025 г. всички коледни желания могат да бъдат пуснати в специално обозначената пощенска кутия, поставена пред сградата на РБ „Гео Милев". По-големите писма и рисунки можете да оставите лично в Детския отдел на библиотеката. Писмата за конкурса „Скъпи Дядо Коледа..." може да изпратите и на e-mail: [email protected] или чрез Български пощи на адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица" № 1, Пощенска кутия № 202.

Победителите ще бъдат наградени на 22.12.2024 г. от 16:30 ч. в Детския отдел на РБ „Гео Милев" – Монтана.