Проф. Петър Стоянович: Черният петък днес е като битката за банани преди 10 ноември

Черният петък днес е като битката за банани преди 10 ноември. Това коментира историкът проф. Петър Стоянович.

По думите му въпреки постоянните оплаквания за ниски доходи, потреблението и търговските обекти в България остават пълни.

Стоянович посочи парадокс: голяма част от българите твърдят, че не им достигат средства, но в същото време моловете, ресторантите и дори по-скъпите търговски обекти остават препълнени.

„Не мога да си го обясня. Аз самият не мога да си го позволя. Завиждам на тези хора", каза той.

Според него страстта към безсмислено и сезонно пазаруване е устойчива, а „жаждата за още" е универсална човешка характеристика.

Професорът коментира и тенденцията голяма част от българите да работят на две или повече места, за да поддържат желан стандарт на живот: „Работата на повече от едно място отдавна не е привилегия само за студенти или хора с ниски доходи. Това е задължение почти за всеки. Аз самият работя по 12 часа на ден – и за удоволствие, и за пари."

Стоянович добави, че времето, когато човек може да разчита само на една заплата, е отминало.

Историкът изрази мнение, че същественият проблем не е само в доходите на най-бедните, а в натиска върху средната класа, която „влачи икономиката напред".

Според Стоянович недоволството често произтича и от сравненията със Западна Европа, които социалните мрежи допълнително засилват. Той подчерта, че България днес живее значително по-добре от предишните поколения.

„Ние живеем в един „Кореком". Да, не всеки може да си купи всичко, но възможностите са несравними с тези преди 30–40 години", каза историкът пред bTV.

По думите му истинският смисъл на празниците се губи в потребителската истерия, а човек все по-често трябва да се уединява, за да преживее празника духовно – „с хляб, чаша вино, книга и размисъл".