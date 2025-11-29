Съдът остави за постоянно в ареста четиримата, обвинени за убийството на Костадин в Мадан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжният съд в Смолян взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо четирима души, обвинени за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан.

Шабан Ахмед, Байрам Мехмед, Неим Мехмед и Денис Мюмюн са привлечени като обвиняеми за това, че в сряда в Мадан, в съучастие като извършители, умишлено са умъртвили Кабаджов. Обвинението им е, че са извършили тежко умишлено престъпление – по чл. 115 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс. Те са на възраст от 20 до 26 години.

Тялото на младия мъж беше открито вечерта на 26 ноември в реката. Първоначално полицията задържа осем души от област Кърджали, като трима от тях бяха привлечени като обвиняеми на 27 ноември.

Снощи, на 28 ноември е повдигнато обвинение и на четвърти участник в побоя. Другите четирима са били задържани по Закона за МВР и вече са освободени.

По досъдебното производство е назначена тройна съдебномедицинска експертиза на починалия, както и още пет други медицински експертизи – ДНК, видео-, лицево-идентификационни и множество други експертизи.

„Както прокуратурата, така и разследването работят денонощно. Целим да установим обективната истина. Предстоят още множество действия по разследването, за да се установят още хора, които са участвали в побоя", каза зам.-окръжният прокурор и наблюдаващ прокурор по делото Атанас Илиев.

По досъдебното производство са извършени действия по разследването – пет огледа на местопроизшествие, иззети са веществени доказателства и записи от охранителни камери, разпитани са множество свидетели, събрани са и други доказателства за изясняване на обективната истина. Назначени са шест съдебномедицински експертизи, включително и тройна съдебномедицинска експертиза.

Определението на Окръжен съд – Смолян подлежи на протест или обжалване пред Апелативен съд – Пловдив. Тримата защитници на задържаните обявиха, че ще обжалват наложената мярка пред по-горната инстанция.