Община Пловдив търси главен юрисконсулт в отдела за решения на правни проблеми

24 часа Пловдив онлайн

Община Пловдив

Размерът на месечното възнаграждение зависи от професионалния опит

Главен юрисконсулт в дирекция "Правно - нормативно обслужване" търси да назначи пловдивската община, става ясно от обявения конкурс.

Длъжността е свързана с осъществяването на процесуално представителство на кмета на Пловдив Костадин Димитров,
както и с изготвянето на становища и разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на общината. 

Размерът на месечното възнаграждение зависи от професионалния опит, който има избрания за позицията.

Желаещите трябва да имат не по-малко от 3-годишен юридически опит и да са завършили магистър по "Право". 

Конкурсът ще протече в два етапа. Първо желаещите ще решават тест, а след това ще проведат интервю. Документи се подават до 4 декември т.г. в сградата на община Пловдив в отдел "Управление на човешки ресурси".

Община Пловдив

