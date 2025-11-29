Община Пловдив търси главен юрисконсулт в отдела за решения на правни проблеми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главен юрисконсулт в дирекция "Правно - нормативно обслужване" търси да назначи пловдивската община, става ясно от обявения конкурс.

Длъжността е свързана с осъществяването на процесуално представителство на кмета на Пловдив Костадин Димитров,

както и с изготвянето на становища и разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на общината.

Размерът на месечното възнаграждение зависи от професионалния опит, който има избрания за позицията.

Желаещите трябва да имат не по-малко от 3-годишен юридически опит и да са завършили магистър по "Право".

Конкурсът ще протече в два етапа. Първо желаещите ще решават тест, а след това ще проведат интервю. Документи се подават до 4 декември т.г. в сградата на община Пловдив в отдел "Управление на човешки ресурси".