Михал Камбарев: Бюджетът трябва да бъде оттеглен, само с поправки няма да стане

"Бюджетът ограбва всеки един български гражданин, аз не видях нито една прослойка в обществото, която да каже този бюджет ни харесва, затова много хора са гневни. Този протест не е против еврото, а е против бюджета, това не е партиен протест", коментира в "Говори сега" по БНТ Михал Камбарев от "Продължаваме Промяната".

По думите му "следва Бойко Борисов да бъде пенсиониран политически".

"Може да се оттегли бюджетът и той трябва да бъде оттеглен, защото само с поправки няма да стане", подчерта той.

Михал Камбарев поясни, че след освобождаването му от ареста Благомир Коцев се връща в понеделник на работа, но прогнозира, че няма да изкара безпроблемно целия си управленски мандат

