Неизвестно лице с имунитет и по делото за "Историческия парк" на Ивелин Михайлов (Снимки)

Задържани са счетоводител, архитект, инвеститор, адвокат на един от обвиняемите е депутатката от "Величие" Юлиана Матеева

Неизвестно лице с имунитет има и в разследването за измами и пране на пари по случая с "Историческия парк", стана ясно в Софийския градски съд, където от 16,30 часа се гледат мерките за неотклонение на седемте обвиняеми. Очаква се решението на съда да стане известно след 20,30 часа. Лицето с имунитет е председателят на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов, стана ясно в съдебната зала, но той не е привлечен като обвиняем.

По същия начин беше и по казуса с варненския кмет Благомир Коцев, където делото дойде в София само заради неизвестен депутат. Задържаните в съда Снимка: Кирил Борисов

Според защитата на обвиняемите Комисията за противодействие на корупцията и Софийската градска прокуратура не са компетентни да водят това разследване, защото няма привлечено лице с имунитет.

Според съдия Иван Коев разследването е в начален етап и такова лице може да бъде обвинено по-късно. Името на Ивелин Михайлов се споменава от свидетели като съпричастен.

Обвияемите на този етап са: адвокат Анатоли Савов, инвеститорът Пламен Кънчев, счетоводителят Николай Хитов, гл. архитект на село Ветрено Николай Куцаров, бизнесменът Живко Вълчанов и синът му Емил Евтимов. Според прокуратурата последните двама са съдействали за прането на пари като са строили "Историческия парк". Савов като адвокат е изготвял документите между физически и юридически лица, Хитов е отговорен за укриването на данъци, архитектът Куцаров намирал парцели и давал разрешителни за строеж, Кънчев намирал инвеститори. Имало и данни за мащабна измамна схема, хора, теглили кредити, членовете на групата ги убеждавали да инвестират в акции в техни фирми, парите се насочвали към други техни дружества, въртели се милиони на ръка.

Според адвокатите обвиняемите не са извършили престъпления, няма опасност да се укрият, вършели са си работата. Счетоводителят Хитов например е с тежък диабет, с ампутирано ходило. Архитектът на с. Ветрино обясни как е помогнал на разследващите и ги е ориентирал в лабиринта от документация, която са искали. Според адвокат Николай Томов цялото дело се гради на показанията на един от инвеститорите, който не получил навреме дивидента си и се зачуди защо само за наколко дни КПК е действала по неотложност, след като делото е образувано преди година.

Адвокат на счетоводителя е депутатката Юлиана Матеева. Очаква се определението на съда да стане ясно по-късно.