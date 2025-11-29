Полицаи спипаха 12 хил. флакони и капсули райски газ при акция в София

При специализирана операция на столичната полиция е установено голямо количество флакони с райски газ, съобщи на брифинг комисар Кристиян Костов, зам.-началник на отдел "Икономическа полиция" към Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). Те са открити в помещение в кв. "Дружба" в София.

Открити са над 12 хиляди флакони и капсули. Предстои да се установи с експертизи стойността им, но това е едно от най-големите количества, заловени от началото на годината, добави комисар Костов, предаде БТА.

Акцията е подготвяна около месец. Има задържан, който е с предходни криминални прояви, посочи комисар Костов.

Той обясни, че полицията извършва множество проверки в заведения и около училищата за райски газ. "Извършваме ежедневен мониторинг както на лица, за които имаме информация, че се занимават с подобен род дейност, така и извършваме регулярни проверки на различни търговски обекти, особено на питейни заведения. Извършваме много проверки около училищата, тъй като приоритет е защитата на подрастващото население", каза още комисар Костов.

Веществата се изземват, назначават се съответните експертизи за изследване на съдържанието на флаконите и впоследствие, в координация с други контролни органи, се преценява как да се процедира, обясни комисар Костов.