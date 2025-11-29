Задържане под стража за седмината по делото за "Исторически парк"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийският градски съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо седемте задържани за участие в организирана престъпна група (ОПГ), свързана с извършване на измами, присвоявания, изпиране на пари и данъчни престъпления.

Според събраните до момента доказателства групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани с цел да инвестират срещу голяма възвръщаемост и мотивирани към намиране на други инвеститори. Част от вложените суми са били присвоявани, а други влагани в проект с цел по-голяма убедителност.

Няма опасност да се укрият, но има реална опасност да извършат престъпления, ако бъдат с по-леки мерки за неотклонение, мотивира се съдът.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба пред САС. В случай на такава съдебното заседание е насрочено за 4 декември от 10 ч.