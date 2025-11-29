ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наталия Киселова: Бюджетът не се оттегля, а се пре...

Задържане под стража за седмината по делото за "Исторически парк"

Кирил Борисов

Софийският градски съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо седемте задържани. Снимка 24 ЧАСА

Софийският градски съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо седемте задържани за участие в организирана престъпна група (ОПГ), свързана с извършване на измами, присвоявания, изпиране на пари и данъчни престъпления.

Според събраните до момента доказателства групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани с цел да инвестират срещу голяма възвръщаемост и мотивирани към намиране на други инвеститори. Част от вложените суми са били присвоявани, а други влагани в проект с цел по-голяма убедителност.

Няма опасност да се укрият, но има реална опасност да извършат престъпления, ако бъдат с по-леки мерки за неотклонение, мотивира се съдът.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба пред САС. В случай на такава съдебното заседание е насрочено за 4 декември от 10 ч.

