Арестуваха крадеца, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари"

Мъжът, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари" на 16 ноември, е задържан тази вечер, съобщи БНТ.

Той е върнал част от откраднатата техника, но не е върнал хард дисковете, част от аудио и видео архива на най-стария ансамбъл "Гоце Делчев" и на ансамбъл "Чинари", допълват от обществената медия.

Студиото, където ансамбълът репетира и записва музика, се намира на столичната ул. "Пиротска" 5, на третия етаж на сграда, стопанисвана от ВМРО. В същата сграда има и няколко помещения под наем, но крадецът целенасочено влиза точно в студиото с техниката.

Крадецът не е ползвал асансьора. Качил се по стълбите, става ясно от записи на камери. Мъжът минал през малка зала, в която репетират музикантите и хоровият състав, но там по това време е нямало никой. След това разбил вратата на студиото. Задигнал 15 харддиска, озвучителен пулт, 3 звукови карти от висок клас, студийни слушалки, безжични микрофони. Слязъл отново по стълбите, вместо да ползва асансьора.

Откраднатата техника струва над 12 хил. лв. За ансамбъла обаче много по-ценни са архивните видеа, снимки и музика, които са били записани на харддисковете.

След като задигнал техниката, мъжът опитал да продаде част от нея и дисковете в близка заложна къща. Оттам обаче отказали да ги купят, тъй като били без документи за произход.