Военният министър Запрянов: Връщането на наборната служба не е на дневен ред

Атанас Запрянов СНИМКА: Николай Литов

Връщането на наборната военна служба не стои на дневен ред и армията ще продължи да се попълва чрез професионален и доброволен състав, бе категоричен министърът на отбраната Атанас Запрянов пред БНТ.

По думите му, усилията остават насочени към попълване на професионалната армия, като социалните мерки вече дават резултат. В момента има от 3 до 5 кандидати за едно място, а в някои случаи те достигат и 20. Въпреки това, армията приема максимум 1000 души годишно поради ограничен финансов ресурс.

Министърът подчерта, че България има проблем с мобилизационния резерв. Страната разчита доброволната служба да укрепи този резерв, следвайки модела, прилаган в някои други държави.

Запрянов определи текущият бюджет на министерството на отбраната за 2026 г. като недостатъчен и се надява той да не бъде намаляван.

