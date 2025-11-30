Експерти: Протестът беше сериозен, но опозицията е разединена

Протестът в сряда беше много сериозен. Участниците избегнаха клопката да го брандират, имаше различни поточета от различни страни, но не беше идентифициран с една група - съсловна или политическа. Имаше една много сериозна енергия. В случая бюджетът беше повод, но не единствена причина. През последните седмици се натрупаха доста проблеми и казуси, които нагнетяват напрежение.

Това коментира социологът Боряна Димитрова пред bTV. Според нея нагнетяването на напрежение започнало през юли с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.

Протестът не бе политизиран. Но на принципа на Барон Мюнхаузен - че сами ще се изтеглят от блатото, политическите сила, които участваха в него, виждат себе си като спасители, допълни политологът Петър Чолаков.

Доц. Петър Чолаков, политолог

Нашата опозиция обаче е разединена. Това е един римейк на 2020 г., когато имаше различни хора на протестите, обединени от една цел. Но се видя, че не става, не съм убеден, че и сега ще стане.

В такива напрегнати за управляващата коалиция всеки прави своите залози и слага исканията си на масата, но не смятам, че се случат такива неща. Не е въпрос на смелост, а няма силите, а и желанието на раздробената и доста различна опозиция в момента да сваля правителството. В момента основните цели на опозицията все пак да се постигнат определени промени в бюджета, коментира още Димитрова.

България е на прага на един исторически момент - венецът на европейската интеграция с приемането на еврото. И тук трябва внимателно да се помисли върху кого трябва да падне тежестта - ако тя падне върху най-уязвимите, и имаше стъпки в тази посока в бюджета, това означава не просто тези хора да страдат най-много, но те да бъдат хвърлени в алтернативни политически проекти, предупреди Димитрова.

БСП и ИТН разбират, че ако изпаднат от управлението и се отиде на избори, не са сигурни какъв ще бъде резултата. Личностите, които налагат политиката, са Пеевски и Борисов - те са двата фактора, които водят изпълнителната власт, коментира пък Чолаков. Опозицията има своите шансове, но проблемът й, от една страна, е че са разединени. Проблемът е в това, че икономически се намираме в по-добра ситуация от 2013 г. и от 1997 г.