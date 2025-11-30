Столична община ще даде информация за временната организация на сметосъбирането в три района на София

Столична община ще даде информация за въвеждането на временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев", „Подуяне" и „Слатина". В район „Слатина" е предвиден брифинг от 16 ч., съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

В срещата с медиите ще участват кметът на София Васил Терзиев, заместник-кметът Надежда Бобчева, кметът на район „Слатина" Георги Илиев, кметът на район „Подуяне" Кристиян Христов и кметът на район „Изгрев" Делян Георгиев. На брифинга ще присъстват и директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов, както и директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

Очаква се да бъдат представени подробности за новата временна схема на сметосъбиране, мотивите за нейното въвеждане и предстоящите мерки за подобряване на услугата в засегнатите райони.

От 1 декември Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите в районите „Изгрев", „Подуяне" и „Слатина" (Зона 3), съобщиха в петък от общинската администрация, пише БТА. Мярката се налага поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД „Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района.