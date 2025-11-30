38 пожара за денонощие, един човек е пострадал

През последното денонощие са ликвидирани 38 пожара в страната, като оперативните звена са се отзовали на 71 сигнала за произшествия. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". При пожар в апартамент в Мизия, в резултат на късо съединение, е пострадал един човек, който при възникване на пожара е скочил от тераса на първия етаж и е наранил крака си. Пострадалият е прегледан, но е отказал хоспитализация.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които седем са в жилищни сгради, един в спомагателна постройка, шест в транспортни средства, един в съоръжение на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 23 пожара, от които един в сухи треви, горска постеля и храсти; 11 в отпадъци; осем в готварски уреди и комини и три други. Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства и 25 за оказване на техническа помощ.

Лъжливите повиквания са четири.