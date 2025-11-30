Асен Василев се качи на сцената в музикален клуб, бендът вплете негова реплика в изпълнението (Видео)

Пиарът на „Продължаваме промяната" Найо Тицин разпространи късно снощи видео, в което лидерът на партията Асен Василев се качва на сцената в музикален клуб и казва: „Кой разпореди това безобразие?!". Малко след това бендът подема репликата му и я вплита в изпълнението си.

Поводът за възмущението на Василев беше случка от миналата сряда, когато по време на парламентарната почивка бе свикано извънредно заседание на бюджетната комисия – два часа преди редовното, за да бъде набързо прието на второ четене бюджетът на НЗОК и този на НОИ. Асен Василев провали опита на председателя на комисията Делян Добрев и на Йордан Цонев от ДПС-НН, като упорито повтаряше „Кой разпореди това безобразие?!" и „Няма да стане по този начин!". В един момент депутатът от ДПС-НН Байрам Байрам се опита да му издърпа микрофона.

В крайна сметка комисията започна работа в редовно време, паралелно с това на Ларгото тръгна протестът, организиран от ПП, в който се включиха десетки хиляди граждани. Имаше и представители на бизнеса. На другата сутрин Бойко Борисов казва, че изтегля бюджета от парламента, но в петък се оказа, че нямал това предвид, а че настоящият бюджет ще се преработи. Това предизвика нов гняв и ПП и ДБ свикаха нов протест в понеделник, 1 декември. Борисов се опита да успокои положението, като каза, че в крайна сметка какво ще се случи с бюджета, ще се реши във вторник.