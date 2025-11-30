Гуцанов: Коледните добавки за пенсионерите не са застрашени от връщането на бюджета

Обвързването на различни плащания с минималната заплата е въпрос, който трябва да бъде обсъден, да се намери баланс и да се отвържат поне част от плащанията, каза социалният министър

Не може да има близо 800 хиляди ТЕЛК и над 90 хиляди лични асистенти - да се направи анализ. Има драстични случаи като сляп човек да кара такси

Партиите в управляващата коалиция продължават заедно, най-важното е да направим един хубав бюджет, за да живеят хората по-достойно

Коледните добавки не са заплашени от стопирането на бюджета, те са с постановление на Министерския съвет. Дебатите по бюджета имат общо с майчинските, минималната работна заплата, швейцарското правило - искаш нещо да започне отначало и застрашаваш едни достижения.

Това коментира социалният министър Борислав Гуцанов в "Денят започва с Георги Любенов".

Има различни вектори на този протест, но най-големият започва да става по-скоро политически. Ако беше само за бюджета - няма логика в понеделник отново да призовават. Ние подходихме по разумен начин. Съветът за съвместно управление взе решение и бюджетът бе оттеглен, за да бъде обсъден отново със социалните партньори. Сега е времето да бъдат обсъдени тези предложения, а не да бъдат радикализирани. Едва ли има някой, който да е против вдигането на МРЗ, коментира социалният министър.

Всеки политик, ако иска да става нещо по-добро в страната ни, трябва диалог, а не радикализация, коментира Гуцанов.

Важната тема е как правим така, че хората да живеят по-добре, а бюджетът е най-важния инструмент това да се случи, допълни социалният министър.

Това е сложно управление на почти диаметрално противоположни партии, с различни виждания, но беше единствената възможна конфигурация. БСП трябва да защити социалните си виждания и благодаря на партньорите, защото сме нямали сериозни разминавания. Имало е диалог, това ли е най-доброто, защо толкова искате да се покачи майчинството, но в крайна сметка колегите го приеха това и им благодаря, допълни Гуцанов.

Това преразглеждане, което предстои, се надявам, че ще направи бюджета по-добър. Надявам се, въпреки че числата са безкомпромисни. Но се ще бъдат изпипани детайлите и ще стане по-добре. Важно е да се покаже, че има мисъл за хората в социалната част, но има мисъл и за икономиката, защото тя е в основата на всичко, което се случва в държавата.

Няма да има проблеми от който и да било. От управляващите вече сме го изговори и не считам, че ще има някой, който да е против тези социални виждания - минималната заплата, помощите, майчинските. Никой няма да иска да отстъпваме от тези позиции, защото няма как някой да е против, коментира Гуцанов. И даде пример, че увеличението на майчинските е част от справянето с демографската катастрофа.

Швейцарското правило не се пипа, то е по закон, но години не се спазваше. Не виждам коя партия от тези, които са на площада, ще каже на пенсионерите, че ще им вземем парите, това ли искаме да направим с нашите майки и бащи, попита министърът.

Нека да видим какви ще са разговорите с работодателите, може някъде да се наложи да правим, отговори Гуцанов на въпрос склонни ли са на компромиси и да отпадне данък дивидент. На въпрос за това дали са склонни осигуровката вместо с 2%, да се увеличи само с 1%, той обясни, че това са цифри от Министерството на финансите. То е направило своите изчисления и вижда, че за пенсии сумите, които отиват, надхвърлят 25 милиарда. От тях 44% идват от бюджета. Тоест не достига ДОО, за да бъде запълнена цялата тази сума от 25 милиарда.

2000 г., когато започва да действа законът, ДОО е било 32%, в момента е 19,8%. През тези години то е намаляло, но и парите, които са необходими за пенсии, рязко се покачват. Тоест, трябва да се намери някакъв баланс. И затова най-вероятно МФ са преценили, че трябва да се направи с този скок. Дали може да бъде по-плавно - това е едната от темите, по които предстои да бъде говорено, но трябва и МФ да си каже думата, и работодатели, и синдикати, за да може да се намери този баланс, защото пенсионната ни система е солидарна. И когато ние работим и плащаме ДОО, тези средства отиват за пенсиите. Когато ние се пенсионираме, тези, които работят, ще ни плащат пенсиите. Трябва да осигурим достоен живот на нашите родители, баби и дядовци.

По повод коментара на вицепремиера Томислав Дончев, че обвързването на различни плащания с МРЗ е много лоша формула, Гуцанов обясни: Съгласен съм, че тук могат да се направят определени реформи, това е един от елементите, който трябва да бъде обсъден, не са били разумни решенията на НС, защото води до геометрична прогресия в плащанията. И тук може да се намери баланс и да се отвържат поне част от плащанията.

Данъците не трябва да се пипат бързо, трябва всичко да се оглежда много внимателно. Но въпросът е дали трябва да има справедливост, част от която е данъчната система, но когато се говори за данъци, всичко трябва да бъде внимателно обмислено и изпипано, да бъде обсъдено с всички, за да се знае защо това ще доведе до повече справедливост и хората ще живеят, обясни Гуцанов. Напомни, че той е за въвеждането на данък свръхпечалба, на банките. Този диалог често липсва, не трябва да има силови налагания на каквито и да е реформи.

Гуцанов даде пример с покачването на ДОО. Сигурен съм, че когато започнем да говорим защо се покачва и как възрастните хора трябва да получават по-големи пенсии, това ще се разбере. При 2000 лв. заплата покачване с 2% води до 40 лв. разлика, от които 56% се поемат от работодателите, 44% от работниците. Виждате за какви средства става въпрос, но ако това го обясниш правилно, и трябва да живеем по-солидарно, хората ще го възприемат, допълни той.

Затова управляващите върнали бюджета, защото не искали да има силово налагане на политики.

790 хиляди са ТЕЛК-овете. И едната от реформите, която може да бъде направена, е в тази област, каза още Гуцанов.

2019-2020 г., когато са приемани законите за личната помощ, асистентите в България са били 19 300. В момента те надхвърлят 90 хиляди и сумата за тях е около 2 млрд. лева. Сумите тогава по социални плащания са били 2,5 млрд. лв. В момента те отиват на 8,3 млрд. лв. Това е мое субективно мнение, трябва да се намери баланс. Да се направят анализи, да се видят всички телкове, лични асистенти. Да се направи наистина така, че хората, които имат нужда от помощ наистина - да получават асистенти и пари. Но не драстични случаи като сляп човек да кара такси, даде пример министърът. И млада дама, която е студентка в София, а пък баба й е в Разград.

Това са единични случаи, но трябва да се направи анализ. И тази обща комисия между МЗ и МТСП да видят правилно ли е направен закона за ТЕЛК-овете, как се издават, нека специалистите да кажат какво е добро и какво не. Може и аз да греша, мнението ми е субективно, но не мога да приема толкова много ТЕЛК и лични асистенти, виждате за каква огромна сума става въпрос, допълни Гуцанов.

Той разказа, че тази седмица са открити 5 нови домове за възрастни хора за над 100 места. Това са стари сгради, на които е изтекло предназначението, но са ремонтирани за 260 хил. лв. В министерството са получили от кметове над 200 предложения.

Всички 81 държавни дома се ремонтират, прехвърлени са към общините. Откриваме над 250 нови бази, допълни Гуцанов.

