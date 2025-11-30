Христо Мутафчиев: Категорично не сме доволни от бюджета за култура

Категорично не сме доволни от бюджета за култура. Това заяви Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите у нас пред Нова.

„Този половин процент всъщност преповтаря бюджет 2025 г. Само че тези 34 милиона не са 34, а са 25 милиона отгоре. И това са ПМС-тата, които бяха приети през миналата година. И тези ПМС-та — един път 15 и един път 34 милиона лева - всичко това прави 25 милиона евро. Тези ПМС-та са прибавени просто към бюджета, но ръст на бюджета няма", каза Мутафчиев.

Той е категоричен, че увеличението на бюджета е необходимо за целия сектор „Култура", за да планират дейности, а не само да си платят направените вече разходи.

„С Мариян Бачев нямаме никакъв диалог. Сектор „Култура" няма никакъв диалог с Министерството на културата. Именно заради това онзи ден имаше и протест на независимите организации", каза Мутафчиев.

Той предупреди, че ситуацията е такава, че има предпоставка за затваряне на културни пространства, за спиране на дейности на независими организации, но и на държавни културни институти.

„Има предпоставка за фалити на всички тези организации заради невременно разплащане, заради неуредици в разплащането на фондове, заради липса на комуникация", каза Христо Мутафчиев.