БЧК: В планините е облачно и мъгливо, туристите да бъдат внимателни

В планините е облачно и мъгливо, времето е динамично, туристите трябва предварително да се информират за метеорологичната обстановка, казаха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Времето е динамично и в момента температурите са отрицателни.

Не са регистрирани инциденти в планините през последното денонощие, допълниха от спасителната служба.

Снежната покривка в Пампорово е 10 см, съобщиха от станцията на ПСС в курорта. В района на Рожен снегът е 7 см, а термометрите отчетоха минус 2 градуса тази сутрин, информират от Метеорологичната станция.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, в местата над 1100-1300 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.