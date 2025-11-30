От БАН също недоволни от бюджета за 2026 г., искат повече пари

От Българската академия на науките също изразяват недоволство от проекта на бюджет 2026. Това заяви председателят на БАН член-кореспондентът Евелина Славчева преди план-сметката да бъде оттеглена от управляващите, съобщава БНР.

133 милиона евро за 2026 година е малко увеличение, казва Евелина Славчева, но обяснява, че и при това положение 90% от парите ще отиват за заплати.

"Ами няма как да сме доволни. Имаме едно увеличение в сравнение с предходния бюджет с малко от сърце, както ни уверяват тези, от които зависи".

И преди и между двете четения на бюджета от БАН са говорили за увеличението на парите, но:

"Всички казват "да, ние разбираме нуждата от науката, но във всички сфери не достигат парите". Ако нямаме учени, които да работят и да обучат хора, които да работят в "Лукойл", ние искаме да го купим, но ние трябва да можем да го управляваме".

За част от международните проекти няма да има проблеми, защото финансирането не е от бюджета.

"Европейското финансиране, откъдето идвате нашите сериозни средства, там за щастие на конкурентен принцип участваме в международни проекти и те не са обвързани пряко с нашите финанси тук".

Но Евелина Славчева казва, че ще има проблеми при мотивацията за младите работещи в БАН.

"Сега гоним да задържим хората, които работят в БАН. Конкуренцията с университетите е голяма, там също се прави вече добра наука, освен че се обучават студенти, макар и с мъничко се надявам дори да спечелим нови докторанти".