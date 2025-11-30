Росен Желязков: Ако има консенус за удължителен бюджет, това е вариант

Въпросът на консенсус в една коалиция за някои изглежда като зависимост. Но Мирчев също изисква от нас и ние реагираме в рамките на същия ден, коментира премиерът

Ако консенусът е да работим с удължителен бюджет, това също е вариант. Това каза премиерът Росен Желязков в предаването „Неделя 150" на Българското национално радио.

Бюджетът беше внесен от правителството – сложен проект на бюджет, приет на първо гласуване. Оттеглянето може да стане след първо гласуване само с решение на Народното събрание. Ако се започне процедурата отначало, означава решение на МС, ново изготвяне, Национален съвет за тристранно сътрудничество и при оттегляне на настоящия проект ще загубим около два месеца само в процедури.

Това предполага да изготвим удължителен бюджет, който да се прилага за 2026 г – т. е. бюджетът за 2025 г. вече трансформиран в евро. Това е системен риск и затова нашето разбиране е, че може да стане ако правителство, синдикати и работодатели постигнат споразумения по общите параметри.

Сега гледаме кое е субстанцията, около която трябва да се обединим, добави той. В него социалните разходи са с 12% ръст и протестите срещу бюджета са първите в историята срещу бюджет, в който има значително повишение на социалните разходи.

По думите му трябва да се промени онова разбиране в счетоводната страна на бюджета и ако се иска повишаване на разходите и намаляване на приходите, трябва да се каже какво ще се прави с дефицита. Протестите не са социални протести, не са като онези през 1996, през 2013 г. и други от новата ни българска история, когато очакванията са били да има повече социална защита.

Когато подготвяхме този проект си давахме сметка, че трябва да има повече разходи към групите, които имат нужда от повече защита. В него има мерки, които гневят голяма част от активните социални групи, каза още той. Протестите обединиха доста необединими групи, хора, протестиращи срещу еврото, протестират за повече либералност, протестират за повече консерватизъм, за системни и антисистемни политики, има и поколенчески разминавания – протест на младите, които са типичният генерационен изблик срещу статуквото и консервативното, допълни Желязков.

"Много широк е въпросът за "Лукойл". През 2025 г. групата като най-вече "Лукойл Нефтохим" заради ниските цени всъщност спря да произвежда в своя капацитет. Това създаде голям проблем защото при параметрите на работа трябваше да постъпят средства в бюджета, които не постъпиха, а 1 млрд. лв. е доста сериозно лишение от постъпления", каза Желязков относно темата с "Лукойл".

"Санкциите са продиктувани от разбирането, че войната в Украйна от гледна точна на финансиране трябва да бъде преустановено от функционирането на предприятия извън Русия. В България има 4 дружества, които са дъщерни, които също са обект на тези санкции. Рафинерията щеше да преустанови работа и затова законодателството имаше за цел да осигури санкционната политика, за да може рафинерията да продължи работа и средствата да не отиват за Русия и предприятия там", каза още той.

"Законът казва, че особения управител встъпва в ролята на разпоредител с капитала на дружествата. Той може да прехвърли дялове и акции, като сумата по сделката трябва да бъде блокирана по изискванията на ОФАК", обясни Желязков.

По въпроса за отношенията ни с Република Северна Македония, Желязков обясни, че нямаме неуредени отношения с РМС, като припомни за подписания договор за добросъседство с Македония.

Относно обвиненията за зависимости главно за лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, Желязков отговори: "Тогава, когато мнозинство е формирано от различни политически субекти - в случая имаме тройна коалиция с подкрепа на четвърти, но реално това е една голяма четворна коалиция. Когато мнозинството реализира своите политики в рамките на парламента, това са политики на мнозинството. Взаимодействието между изпълнителната и законодателната власт е предпоставка за стабилност на управлението, но това, че една или друга от компонентите в мнозинството има свои политически виждания, особено когато имаме същностни политически разминавания, е и въпрос на консенсус, които за някои изглежда като зависимост", каза Желязков.

"Мирчев също изисква от нас, ние реагираме в рамките на същия ден, но не излизаме да казваме веднага: Ето, виждате ли как веднага реагираме на това, което г-н Мирчев или г-н Божанов или някой друг", каза Желязков.