Превозвачът Петко Ангелов се готви да вози пловдивчани още 10 г. - купи 100 нови автобуса за 10 млн. eвро (Снимки)

Внася шофьори от Индия и Пакистан, били изпълнителни и стриктни

Наредени на паркинг, чакат 100 нови автобуса, готови да тръгнат по линиите на Пловдив. Те са от най-висок екологичен клас Евро 6+ и карат на метан. Всеки от тях е с дължина 13 метра, със 105 седящи и правостоящи места, оборудвани са с камери вътре, Wi-Fi и климатици.

"Инвестицията е 10 млн. евро, а автобусите са "Скания" и "Соларис", обясни пред "24 часа" превозвачът Петко Ангелов. Превозвачът Петко Ангелов инвестира още 10 млн. евро в покупка на нови автобуси. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

С новите рейсове и със съществуващите 225 той се подготвя за конкурса да вози пловдивчани в следващите 10 години по всички 29 линии. Ще участва в консорциум с още 4 фирми.

Условията за обществената поръчка, която беше утвърдена от местния парламент, са подготвени на 97% и се очаква да бъдат оповестени, след като изтече срокът за обжалване на решението на общинския съвет този четвъртък.

Съветниците гласуваха 50% от автобусите да са нископодови и пригодени за трудноподвижни хора, а по линиите 1 и 6 - всички возила да са такива. Отделно 40% от рейсовете трябва да са с най-висок екологичен клас. Минималната температура трябва да е 18 градуса, а максималната - 26. Другото изискване е шофьорите да са прилично облечени.

Според Ангелов доста от водачите му вече са от Индия и Пакистан. По думите му били много изпълнителни и стриктни.

Условията на новата поръчка предвиждат двойно увеличение на санкциите за пропуснати курсове, нередовност и подминаване на спирки. Досега минималното наказание бе 300 лева, а за неизпълнени курсове на превозвача не се плащат субсидии и компенсации.