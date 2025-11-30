Хасан Адемов: Срокът за предложения от депутатите за промени на Бюджет 2026 изтече

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Срокът за предложения от депутатите за промени между първо и второ четене на Бюджет 2026 е изтекъл.

Това каза пред БНР депутатът от ПГ на АПС Хасан Адемов и уточни, че това е по процедура, разписана в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

"Работодатели, синдикати и правителството ще могат да правят предложения, а народните представители няма как да имат. Освен ако по някаква по-различна от правилника процедура се удължи този срок за предложения. Но такава практика досега не знам да е имало".

Бюджетът трябва да отговаря на изискванията на българските граждани, затова бяха протестите, подчерта той и коментира:

"Управляващите решиха силово да наложат бюджета, който те предлагат, което не е приемливо за никого".

По думите на Адемов на този етап няма яснота как ще бъдат решени ключови въпроси в бюджетната процедура:

"Механизъм за определяне на минималната работна заплата. Автоматичните механизми в секторите на сигурността, образованието и правосъдната система ще бъдат решени по начин, който да дава гаранции за фискална стабилност".

Според него тяснопартийният интерес през бюджетната процедура доминира над националния:

"Националният интерес включва стабилни публични финанси, а всичко, което се предлага от управляващата коалиция, води до сериозни съмнения за нестабилност на публичните финанси".

Интервюто на Явор Стаматов с Хасан Адемов в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл.