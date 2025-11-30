ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Да, България“ дава зелена светлина за подписване на споразумението за общ президентски кандидат

Лидерите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев Снимка: Юлиян Савчев

Изпълнителният съвет на „Да, България" даде мандат на съпредседателите на партията да подпишат споразумението за издигане на общ кандидат за президент на изборите догодина. Това съобщиха от формацията в прессъобщение на фейсбук страницата си.

Документът е изготвен съвместно от Форума за демократично действие и ПП–ДБ. „Да, България" заявява готовност споразумението да бъде разширено и с участието of извънпарламентарни партии и организации от демократичната общност.

Партията потвърждава политическата си подкрепа за европейския курс на страната и за въвеждането на еврото от 1 януари. В същото време тя продължава да стои зад гражданските протести срещу управляващите заради бюджета, определяйки ги като „легитимен отпор на хората, които искат да си върнат държавата в сблъсък с опитите на Пеевски да концентрира все повече власт и обществен ресурс".

Лидерите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев

На свое заседание, Изпълнителният съвет на Да, България, реши: 1. Потвърждава подкрепата за гражданския протест срещу...

