Терзиев: Обновихме 700 метра от пътя към "Лалето" на Витоша

Обновяване на около 700 метра от пътя към ски писта „Лалето" и ремонт на 600 метра от достъпа до влека на „Ветровала". Това отчете столичният кмет Васил Терзиев с пост във фейсбук. Той разказва как като дете се е учил да кара ски на Витоша и за него е важно планината да е достъпна и за сегашните деца. Затова тази есен от Столичната община възложили текущи ремонти на ключови пътни артерии там.

Когато бях дете, Витоша беше място, където се учехме да караме ски, падахме, ставахме и растяхме. Място, което ни учеше на свобода. И всеки път, когато се кача горе, си давам сметка колко важно е това да остане достъпно - и за нашите деца. Затова ми беше болезнено да виждам как години наред достъпът до планината беше оставен да се руши - кръпка върху кръпка, без истинска грижа и отговорност.

А ние, хората на София, сме свързани с Витоша. Тя е нашето място за спорт, за разходка, за въздух, за бягство от шума. И когато пътищата са разбити, когато достъпът е труден, това не е просто неудобство - то отнема нещо от живота ни като софиянци.

Общината почти няма собственост в Природния парк, но въпреки това не можем да стоим безучастни. Искам да благодаря на всички, които през годините търпеливо изтърпяваха неудобствата, защото любовта към планината винаги е била по-силна.

Точно затова тази есен възложихме текущи ремонти на ключови пътни артерии. За да направим достъпа малко по-лесен още сега - докато работим за голямата визия за възстановяване на планината.

Какво направихме:

➡️ Обновихме около 700 метра от пътя към ски писта „Лалето" - по-плавно, по-тихо, без онзи „подскок" през всеки метър.

➡️ Ремонтирахме достъпа до влека на „Ветровала" - още 600 метра, които през зимата означават едно нещо: по-безопасно придвижване.

➡️ Ремонтирахме важните артерии в ниската част на планината:

- ул. „Беловодски път" - участъкът към „Златните мостове";

- ул. „Акад. Сандърс" - от Драгалевци чак до хижа „Алеко".

Всичко това има една проста цел - столичани да стигат до Витоша по-лесно, по-безопасно и без излишни нерви, независимо дали е за спорт, разходка или просто за малко тишина сред природата.

Благодаря на екипите, които свършиха тежката работа. Продължаваме.

Радвам се, че през последните дни Министерството на земеделието и храните и Министерството на туризма обявиха актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша". Тя е ключова част от Пътната карта за възстановяване на лифтовете и е част от инициативата „Визия за Витоша" - нашия цялостен план за модернизация и достъпност.

Витоша трябва да бъде достъпна за всички, които я обичат. И ние ще направим нужното това да стане.