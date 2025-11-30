Велико Търново посреща Коледа с повече от 30 събития за малки и големи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С богата програма Община Велико Търново ще зарадва жителите и гостите на града през празничния декември. Целият месец ще е изпълнен с концерти, културни събития, спектакли, атракции за малки и големи, детски работилници и празнични изненади, които ще се проведат в периода от 1 до 31 декември.

Началото на Коледния календар на Велико Търново е в понеделник – 1 декември, в 17:00ч. пред сградата на Общината с въздушен акробатичен спектакъл „Приказка в небето", след който ще грейнат коледните светлини в града. Веднага след това отваря врати и традиционният Коледен базар в парк „Марно поле", който ще посрещне посетителите си с коледен флашмоб, празнично настроение, вкусни предложения и разнообразни идеи за подаръци.

Културната програма през оставащите седмици до края на годината е разнообразна и предлага събития във всички жанрове. Сред акцентите са:

• Моноспектакълът „Prima Facie" с Елена Телбис – 3 декември, 19:00ч. в Читалище „Надежда".

• „Европейски музикален фестивал": Людмил Ангелов свири Шопен – 4 декември, 19:00ч. в Читалище „Надежда".

• Концерт на Национален балет на Грузия „Сухишвили" – 4 декември, 20:00ч. в Двореца на културата и спорта „Васил Левски".

• „И аз мога като теб" – Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени" – 8 декември, 19:00ч. в Двореца на културата и спорта „Васил Левски".

• „ПЛАМЕННО" – Премиера на документалния филм за историка и общественик проф. д-р Пламен Павлов – 10 декември, 18:00ч. в CINELAND Искра.

• Премиера на мюзикъла „Дракула" – 10 декември, 19:00ч. в МДТ „Константин Кисиммов".

• Коледен концерт на ДЮФА „Българче" – 12 декември, 19:00ч. в МДТ „Константин Кисимов".

• Концерт на рок група „Конкурент" – 13 декември (вход свободен), 18:00ч. в Летния театър.

• Балетният спектакъл „Подарък за Рождество" на „Вирджиния Балет" – 13 декември, 18:00ч. в МДТ „Константин Кисимов".

• „Кафе с претенция" – Театър „Българска армия" – 16 декември, 19:00ч. в МДТ „Константин Кисимов".

• Поредица от коледни концерти на търновски състави, сред които ТД „Трапезица", ДВГ „Пеещи камбанки", Духов оркестър при Община Велико Търново и МДТ „Константин Кисимов" – 18 и 19 декември.

Веселин Маринов отново ще зарадва великотърновци с традиционния си празничен концерт, който ще се проведе на 22 декември от 18:00ч. в Летния театър, с вход свободен.

Специални събития са подготвени и за децата – всяка събота от 11:00ч. през декември в сградата на Община Велико Търново ще се провеждат детски работилници за коледна украса и сурвакници, а най-малките ще имат възможност да гледат и кукления спектакъл „Дядо Коледа, здравей!" на 20 декември.

През празничния месец безплатни прожекции на аудиовизуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина" ще зарадват жителите и гостите на града. Инициативата е на Общината и Общинската агенция по туризъм и цели да насърчи туристическите посещения в старопрестолния град както през уикендите, така и по време на коледно-новогодишните празници. Спектакълът ще се излъчва на 6, 25 и 30 декември на площад „Цар Асен I" от 18:00ч.

На 31 декември от 23:00 ч. пред сградата на Община Велико Търново започва Новогодишната програма с участието на Трио „The Unique Voices", Коцето-Калки, Мартина Табакова, ПФА „Искра" и рок-група „Тангра".

В полунощ кметът на Велико Търново ще отправи празничен поздрав, след което небето над старопрестолния град ще бъде озарено от феерия фойерверки.