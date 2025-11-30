763 книжки събраха учениците от ОУ „Св. Патриарх Евтимий" в Търново за мини библиотеки

Учениците от Основно училище „Св. Патриарх Евтимий" се включиха активно във второто издание на кампанията на гражданско сдружение под надслов „Заедно даряваме детски книжки". Тази година те събраха и дариха впечатляващите 763 детски книжки, като някои от класовете са предоставили по над 50 книги за обогатяване на мини библиотеки в детските градини.

Инициативата продължава традицията от миналата година, когато в първото издание на кампанията бяха събрани над 4000 детски книжки от дарители в цялата страна. Успехът на тазгодишната кампания отново показва силната обществена подкрепа и желанието да се насърчава любовта към четенето сред децата.

Дарението от ОУ „Св. Патриарх Евтимий" беше връчено лично от директора Ивелина Дачева. Инициатор на включването на училището в кампанията е д-р Ренета Минчева, носител на редица престижни отличия, включително наградата „Св. П. Евтимий" за Учител на годината 2024/2025 в начален етап, награда на МОН „Неофит Рилски" и Старопрестолна грамота, посочват от сдружението.

Кулминацията на кампанията ще бъде на 3 декември с голям концерт в сградата на Музикално-драматичния театър във Велико Търново, където ще бъдат отличени и наградени най-големите дарители.