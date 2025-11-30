Проверени са около 800 деца в риск да отпаднат от училище в Добричко

40 екипа с 479 членове – 10 представители на Региноалното управление на образованието-Добрич,/РУО/, 203 учители от училища в област Добрич, 42 представители на общините, 23 служители от дирекциите „Социално подпомагане", 77 служители в системата на МВР – Детска педагогическа стая, и 123 учители от детските градини от края на август до началото на учебната година провериха 642 деца до 4-годишна възраст, 70 деца на възраст от 5 до 7 години, 84 деца в риск от отпадане преди началото на учебната година, стана ясно на заседание на Координационното звено в областната управа в Добрич за изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст.

„В резултат на добрата работа между институциите и координацията между тях до края на месеца са останали за проверка около 40 деца", посочи началникът на РУО-Добрич, Светлана Василева и подчерта, че срещат подкрепа от служителите на регионалната дирекция „Социално подпомагане" и МВР, както и, че координацията между институциите по места и директорите на училища и детски градини е много добра. Като положителен пример бе посочена община Тервел, която включва в заповедите за сформиране на екипи кметовете и кметските наместници в малките населени места, което при обходите и срещата с родителите на деца е от помощ и в подкрепа на работата на Координационното звено. Сред добрите примери беше отчетено, че някои от директорите на училища и детски градини в общините се обръщат за подкрепа и към неправителствения сектор - различни организации, които подпомагат дейността.

Светлана Василева съобщи, че на 27 октомври е подписала договор, който РУО-Добрич, започва да изпълнява по проект „Образовани днес, успешни утре", чиято цел е максимален обхват на децата и учениците в предучилищна и училищна възраст и минимизиране на отпадналите от образователната система. Особеното тук е, че РУО има възможност три пъти да кандидатства и изпълнява дейности по този проект, като настоящия договор е за 18 месеца, каза Василева и допълни, че това дава възможност да се включат всички общини в областта. В настоящия срок на изпълнение са включени три общини - Добрич, Добричка и Каварна, чрез училищата и детските градини в населените места. В дейностите са предвидени дейности като подпомагане на екипите за посещения на адреси в извънработно време, работа с родители на деца в риск, обучение за прилагане на инструментариум за ранно откриване на деца в риск от отпадане от училище или застрашени, обучение за членовете на екипите по Механизма.