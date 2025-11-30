28 шофьори са дали положителен тест за алкохол, 2 - за наркотични вещества

В рамките на изминалия ден с а установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 16 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12- с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Положителен полеви тест за наркотични вещества или техни аналози са дали двама шофьори, други двама са отказали тестване, съобщиха от полицията.

12 419 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 14 313 водачи и пътници. Съставени са 3558 фиша и 400 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.