ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хедър Милс, екс Маккартни: Когато бяхме с Пол на г...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21816912 www.24chasa.bg

28 шофьори са дали положителен тест за алкохол, 2 - за наркотични вещества

1188
Дрегер. СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден с а установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 16 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12- с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Положителен полеви тест за наркотични вещества или техни аналози са дали двама шофьори, други двама са отказали тестване, съобщиха от полицията.

12 419 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 14 313 водачи и пътници. Съставени са 3558 фиша и 400 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Дрегер. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България