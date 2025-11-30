ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коледен Пловдив грейва утре вечер, но ще има и протест (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1144
Кметът Костадин Димитров оглежда последни детайли около коледната украса.

Украсени са "Капана", Цар–Симеоновата градина, а на 2–ри пускат и ледената пързалка

Светлините на коледната елха в Пловдив ще бъдат запалени утре вечер от 18 часа, а днес кметът Костадин Димитров влезе в ролята на фотограф и правеше снимки на хора пред коледното дърво.

По традиция с коледни песни, изпълнени от Хора на момчетата "Стефка Благоева" светлините ще грейнат в присъствието на дядо Коледа. След това с духов оркестър присъстващите ще стигнат до Централна поща за откриването на базара "Коледа в Пловдив". Ще пее Дара Екимова.

Точно за същото място и в същия час имаше заявка за протест, подадена от Калоян Калинин. Той е под мото "Пловдив заедно със София на протест". Местната власт обаче ги насочи да протестират на площад "Съединение".

Днес, в почивния ден, градоначалникът Костадин Димитров огледа цялата коледна украса. И написа:

"Трескава подготовка за коледните празници. До тук имаме Базар "Коледа в Пловдив" с много изненади и вълнуваща програма, за най-малките асансьор на Дядо Коледа и възможност да изпратят писмата си до него от специална пощенска кутия.

Украсени са вече квартал "Капана", ул. "Райко Даскалов" (Малката Главна) и част от Цар-Симеоновата градина с помощта на спечелен проект и "Капана фест".
Базар "Капана" ще отвори на 17-и декември и там ще е приказно.
Ледената пързалка е 5350 кв. м. Ще заработи на 2-ри декември от 11 часа.
Днес довършваме украсата по Главната, а утре от 18 часа ще светне празничната елха, която тази година е още по-голяма. Ще бъдем заедно с Хора на пловдивските момчета "Стефка Благоева", ще има заря и добро настроение, след което на "Коледа в Пловдив" ще слушаме концерта на Дара Екимова".

Коледа в Пловдив е изпълнена с много празнична украса.
Монтирана е украсата и до Римския стадион.
