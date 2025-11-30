Патриарх Даниил припомни житието на свети апостол Андрей Първозвани в едноименния храм в София

Житието на свети апостол Андрей Първозвани беше припомнено на миряните в неделните служби в деня, който Православната църква почита паметта му.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави света литургия в столичния храм „Св. Андрей Първозвани", който отбеляза своя празник. Той разказа, че свети Андрей е наречен Първозвани, защото първи от апостолите бил повикан от Иисус Христос да тръгне след Него и да бъде Негов ученик. От младини той жадувал за божествената истина и когато свети Йоан Кръстител започнал да проповядва и да кръщава, Андрей станал негов ученик

Игуменът на Рилския манастир Адрианополски епископ Евлогий призова да не се пристрастяваме към земните богатства и привички, следвайки примера на първия апостол на Христос. „Господ Иисус Христос прозрял в неговото сърце, че това е човек, който би се отказал от своите придобивки, от своите ежедневни занимания и наистина с чисто сърце да тръгне след Него, да върви по Неговия път, да се вслушва и учи от Неговото учение и наистина да стане ловец на човеци", каза той в Рилската света обител.

Всеки ден човек в душата си се сблъсква с едни и същи страсти и изпитания. Борбите ни и радостите ни произлизат от осъзнаването на грешките и от приемането на това, че Бог благославя живота ни, каза архимандрит Самуил в катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски" във Видин.