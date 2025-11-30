ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бобчева: Има натиск върху тези, които искат да помогнат за кризата с боклука

1472
Кофи за боклук. Снимка: Георги Кюрпанов

Тези, които искат да ни помогнат, са подлагани на натиск, но не мога да ви кажа откъде идва той. Това заяви зам-кметът на София Надежда Бобчева на брифинг за сметосъбирането в столицата.

"Не мога да коментирам какъв е натискът, но е факт, че тези, които искат да ни подпомагат, биват подлагани на натиск", заяви Бобчева, цитира Дарик Нюз.

Кметът на София Васил Терзиев, който също участва в брифинга, подчерта, че районните кметове на „Изгрев", „Подуяне" и „Слатина" са осигурили допълнителна техника за справяне с проблема.

"В момента разполагаме с 5 собствени големи сметоизвозващи камиона и 6 малки, които ще използваме от утре. Очакваме допълнителна техника през другата седмица, с която да можем да получим нужния броя камиони", допъни го Бобчева, като поясни, че камиони от "Люлин" и "Красно село" няма да бъдат пренасочвани към Зона 3.

