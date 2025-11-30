ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бащата на Сияна спасява болно дете, родено в деня на смъртта й

1936
Бащата на Сияна - Николай Попов, по време на протест в памет на загинали на пътя. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Бащата на загиналата Сияна отправи апел за спасение на болно дете, което е родено в деня, когато неговото момиченце умира. Ето какво написа Николай Попов в социалните мрежи с призив за помощ.:

"Това е Елиза.

Елиза е родена с тежки увреждания и лекарите от „Пирогов" по чудо я спасяват.

Точно когато Сияна си отиде - на 31.03 на бял свят е дошла Елиза: малка, но борбена и силна. Животът винаги е по-силен от всичко.

Всички заедно с вас направихме чудо и за часове събрахме парите за последната операция на Елиза. Част от парите от застраховката на Сияна също бяха преведени за тази кауза. Те са за това.

След тази операция Ели ще бъде като всички други деца и ще може да играе и да се усмихва на воля.

Днес родителите на Ели дойдоха на обучението за млади шофьори, за да ме изненадат с прегръдката и усмивката на малката Елиза.

Загубих Сияна, но имам много деца. Всички деца, на които помагам, са и мои деца. Докато мога - ще помагам. Тяхната усмивка ме прави щастлив и ми дава сили да продължа.

Благодаря ви, семейство Колеви. Направихте ме наистина щастлив!"

