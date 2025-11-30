Терзиев: От утре започваме събирането на боклук в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От утре, 1 декември, стартира временната организация за сметосъбирането в районите „Изгрев", „Подуяне" и „Слатина". Това обяви кметът на София Васил Терзиев, който даде брифинг за кризата с боклука. По-късно той обобщи решенията във фейсбук.

"В пълна готовност сме да подсигурим безпроблемното изпълнение на услугата със собствен капацитет, като на терен отново ще са екипите на Столичното предприятие за третиране на отпадъците.

През последните две седмици сме в постоянен контакт с кметовете на районите и с всички екипи, които имат отношение по темата – всяка стъпка е съгласувана и детайлно планирана.

От утре стартираме на терен с 5 големи сметосъбиращи машини и 6 по-малки камиона на СПТО, а в първите дни на декември очакваме още 6 камиона, които ще подсилят наличния състав и ще ни позволят да сме по-гъвкави.

С решение на Столичния общински съвет осигурихме и допълнителни средства за районите, така че те да разширят собствения си капацитет и да се подсигури по-високо качество на услугата.

Призовавам жителите на трите района към отговорно поведение и разбиране. За да сме по-ефективни, имаме нужда от вашата подкрепа и сътрудничество, както е описано в инструкциите ни: https://www.sofia.bg/en/w/6926552

Да, ситуацията може да доведе до неудобства, но този път сме по-подготвени и по-уверени. Правим и ще продължим да правим всичко необходимо за навременно, ефективно и безопасно сметосъбиране.

Благодаря на колегите от СПТО, Столичния инспекторат и районните администрации за мобилизацията, мотивацията и отдадеността. Заедно ще се справим. Отново.

Няма да се уморя да повтарям:

- Разделното събиране трябва да ни стане най-добър приятел.