Записи как ескортират Любенов с поршето и признанията му за подкуп не стигнаха, за да осъдят полицаите Гечева и Малински

Прокуратурата протестира оправдателната присъда за униформените, делото срещу пияния и дрогиран шофьор продължава

3 години и 2 месеца след като Димитър Любенов уби с поршето си французин на околовръстното шосе в София, съдът оправда полицаите Любка Гечева и Георги Малински. Те бяха обвинени, че са взели 200 лв. подкуп от пияния и дрогиран шофьор, за да го ескортират. Според уговорката им той потегля с колата си, а те тръгват с полицейската след него. Следва ударът на поршето с автомобила, в който пътуват френският турист и съпругата му. Той умира, а жената е тежко ранена.

Експертизи показаха, че Любенов е шофирал със 195 км/ч при ограничение от 80 след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта. Поредната смърт на пътя едва ли щеше да се случи, ако сержантите Гечева и Малински бяха тествали шофьора и го бяха задържали, вместо да го пуснат да кара.

8 месеца след ужасяващата катастрофа прокуратурата предаде на съд полицаите, защото са станали свидетели на сблъсъка между колите, но

вместо да останат на место- престъплението и да помогнат на жертвите, карали 1 км на заден ход, за да се отдалечат

Георги Малински не е уведомил дежурната част на районното полицейско управление и взел пари от Любенов, за да не упражни контрол, след като го спрял на кръстовището на ул. “Ал. Пушкин” и бул. “Никола Петков”, твърди прокуратурата. Полицайката Любка Гечева беше обвинена, че заради неизпълнение на служебните ѝ задължения са настъпили значителни вредни последици.

И двамата бяха уволнени от МВР. Но се оказа, че доказването на вината им е трудна задача въпреки появили се видеа, на които ясно се вижда как патрулката им се движи зад поршето.

Любенов не разпозна нито един от двамата в съдебна зала. В началото на тази година на едно от заседанията по делото обясни, че на 25 септември 2022 г., малко преди инцидента, го спрели за полицейска проверка, но не помнел служителите на МВР.

“Не разпознавам коя е дамата”, каза той за Любка Гечева пред магистратите. Тя не беше обвинена за подкуп, защото в показанията си обвиняемият за катастрофата сочеше, че само Малински е взел пари от него. По време на разпитите Любенов обясни, че го спряла патрулка, а единият от полицаите в нея излязъл, облегнал се на колата му и го попитал дали е пил. Той си признал и казал, че в момента търсел кола на “Дринк енд драйв”. Униформеният не се легитимирал, не поискал и документите му. Георги Малински в съда

“Попита какво ще правим и аз му отговорих, че мога да почерпя с 200 лв. или да изчакаме колата на “Дринк енд драйв”, спомни си в показанията Любенов. Според разказа му в този момент Любка Гечева била в колата. Чак след като взел парите, Георги Малински се представил и казал, че ще го съпроводят до голям търговски център на околовръстното, който е на територията на 6-о районно управление на МВР, в което те служат.

Според материалите по делото поршето и патрулката

били заснети от 3 камери

Запис на разговора между Любенов и Малински обаче нямало.

“Между първата и втората камера разстоянието е 500 м, а времето между кадрите е 6 минути - смята се, че тогава е бил контактът - обясни бившият зам.-градски прокурор на София Иво Илиев. - Третата камера е заснела и самата катастрофа, както и това, че патрулката се оттегля на заден ход, макар да вижда инцидента.”

За даден подкуп разказа и един от свидетелите по делото - Димитър Геров, който има фирма за услугата “Дринк енд драйв”. Любенов му бил клиент и използвал услугите му поне веднъж седмично. “Обади ми се вечерта да го приберем от заведение в “Бояна” - спомни си пред съда за деня на катастрофата Геров. - С екипа ми бяхме в Нови хан и приключвахме предишен клиент. Спря ни патрулка на път за София и ни забавиха с над 40 минути. Не им работеше системата. Уведомих Димитър, а той каза, че ще изчака.” Малко по-късно Геров разбрал, че поршето на Любенов също било спряно за проверка.

“После Димитър ми каза, че се е оправил с полицаите, като ги е почерпил доволно. След което пак ми се обади, че е катастрофирал. Беше превъзбуден”, разказа още той пред съда.

Въпреки свидетелските показания и признанията от обвиняемия за дадения подкуп по разследването така и не бяха събрани доказателства за това.

Пред съда Любка Гечева също отрече някой да ѝ е давал 200 лв. подкуп. “Към момента на ПТП-то работех в 6-о районно като старши полицай. С колегата Малински получихме сигнал и веднага тръгнахме. Установих двамата водачи в катастрофата и отидох да си пиша докладната. Не се сещам какво беше състоянието им. Не съм ги питала как се е стигнало до произшествието. Не съм комуникирала с тях. Имаше линейка, но не съм ходила при пострадалите”, каза тя пред магистратите. Допълни, че двете коли били изпочупени. Наложило се да отбива движещите се по плътното автомобили. Делото срещу Георги Любенов е на финал, но само на първа инстанция.

“Аз съм изпълнител, каквото кажат началниците - оправда се тя пред съда. - Останах до сутринта, тоест до края на смяната ми. Дойде друг екип на 6-о, който се занимава с това да разговаря с пострадалите.”

Полицайката отрече да познава Любенов, но свидетел по делото си спомни, че

двамата демонстрирали близост след катастрофата

“Говореха си, усмихваха се, потупваха се по рамото - разказа пред магистратите жена на име Биляна Борисова, която спряла на мястото, за да помогне. - Това продължи може би 5-10 минути. На произшествието имаше и други полицаи, но визуално запомних само Любка Гечева. Попитах я как може такова поведение, след като е служител в униформа, а наблизо има труп на човек и същевременно с това да се смее”, спомни си още Биляна.

В хода на разследването близка връзка между Гечева и Любенов не бе доказана. На наказателното дело срещу бившите полицаи в Софийския градски съд Любенов отказа да бъде разпитан за тях с аргумента, че може да уличи себе си в престъпление. Делото срещу него продължава на първа инстанция. По това срещу ескортиралите го полицаи прокуратурата ще протестира оправдателната присъда пред Апелативния съд.