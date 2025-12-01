110 от 400 язовира, за които се дадоха 500 млн. лв. преди 7 години, са ремонтирани

За последните 24 месеца са завършени само 5 водоема

110 от 400-те язовира, за които държавата отпусна 500 млн. лв. преди 7 години, са ремонтирани. За последните почти две години са завършени едва 5 водоема, а 14 - от началото на 2023 г. Нито един язовир обаче няма издаден акт 15.

Това показва справка на отчетите на държавното предприятие “Монтажи”, отговорно за ремонтите. Парите бяха отпуснати по времето, когато министър на икономиката беше Емил Караниколов, част от кабинета “Борисов 3”.

Те се дадоха на Държавна консолидационна компания, а тя ги прехвърли на “Монтажи”, което е нейно дъщерно дружество

То пък е наело две фирми за подизпълнители.

41 от сключените първоначално 267 договора за ремонт са прекратени още през 2021 г. При 78 язовира строителните дейности не са започнали изобщо.

Държавното предприятие “Управление и стопанисване на язовири”

отделно е извършило ремонти на 96 водоема

през миналата година, а за други 8 е бил одобрен текущ ремонт. 423 язовира са напълно почистени през миналата година, на 95 са монтирани устройства за следене на водното ниво, на 483 са извършени дейности по допълнително обезопасяване, показва отчетът за дейността на дружеството. То беше създадено през 2018 г. с цел държавни и общински язовири, които не могат да се поддържат от собствениците си, да се прехвърлят към него.

Миналата година през ноември е започнал ремонтът и на основния изпускател и на яз. “Огняново”. За тази година е заложено подписване на договор за проектиране и изграждане на локални системи за оповестяване на ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и населението. За опасното състояние на “Огняново”, който се намира над София, се алармира още преди години.

Към момента “Управление и стопанисване на язовири” отговаря за 577 водоема. Те са безвъзмездно прехвърлени от общините, с изключение на два от тях - “Огняново”, община Елин Пелин, и ВП, община Плевен, за които е взето решение от Министерския съвет. 232 от тях са класифицирани с първа, най-висока степен на потенциална опасност, а 68 - с втора, висока степен.

Тези данни изнесе Борислава Пенева, главен експерт в дирекция “Публични предприятия” в Министерството на икономиката, пред парламентарната комисия по околна среда преди дни.

Тя поясни, че за териториите, които са застрашени от наводнения, се изготвят карти на уязвимите зони от първа степен. Целта е хората в тези зони да бъдат уведомени навреме за предстоящо бедствие и да се вземат мерки. За 56 язовира тези карти са готови, по 3 други се работи, а за 81 работата тепърва предстои.

Само през миналата година

към предприятието са преминали 29 язовира,

показва отчетът за дейността. Той посочва още, че 36 водоема са били в изправно техническо състояние, 311 - в неизправно, но частично работоспособно, 98 броя - в неработоспособно, а 47 в предаварийно. 6 язовира са изведени от експлоатация, а през тази година това е предвидено за още 5.

Собствените приходи за 2024 г. на дружеството са в размер на 31,426 млн. лв., които идват основно от предоставени под наем язовири. Разходите са 18,4 млн. лв.

В предприятието работят 131 служители, които са разпределени освен в главното управление в София и в осем териториални поделения - във Варна, В. Търново, Враца, Благоевград, Пловдив, Хасково, Ямбол и Бургас.

Според финансовия отчет на “Монтажи”

дружеството е на загуба в размер на 229 хил. лв.

към 30 септември, но се очаква в края на годината да се реализира печалба. За сравнение - загубата за деветмесечието миналата година е била 4,266 млн. лева. Приходите спадат от 28,7 до 21 млн. лв., а разходите - от 32,5 млн. лв. до 21 млн. лв.

Намалението в обема на дейността се обяснява със забавяне на индексацията на строителните дейности, както и с увеличението на всички енергийни ресурси и строителни материали и затрудненията на доставките заради военните конфликти.

1 млн. евро са предвидени в държавния бюджет за догодина за ремонт на земеделски язовири, и то само за два - 588,8 евро за “Тополница”, област Пазарджик, и 453,4 млн. за “Рабиша”, област Видин.

До 2028 г. в бюджетната рамка са заложени още около 9 млн. евро за рехабилитация на язовири за напояване. Сред тях са “Горни Дъбник”, “Жребчево”, “Малко Шарково”, “Дяково”, “Кула”, “Сопот”, “Панчарево”, “Ястребино”, “Пясъчник”, “Падеж”, “Бели Лом”, “Съединение”, “Георги Трайков”.