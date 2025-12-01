180 камери следят от днес до 1 март стари коли да не влизат в центъра на София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Забраната в сила от 1 декември, глобата е от 50 лв.

От 1 декември е в сила забраната за навлизане на замърсяващи автомобили в центъра на София, като за първи път тази зима тя обхваща и т.нар голям ринг. През предишните две години нискоемисионната зона обхващаше само малкия.

От днес автомобили от първа и втора екогрупа не могат да се движат между булевардите “Васил Левски”, “Патриарх Евтимий”, “Ген. Скобелев”, “Сливница” и ул. “Опълченска”, а

тези, които нямат никакъв екостандарт

- и в най-широкия център.

Големият ринг, в който е забранено навлизането само на най-замърсяващите коли от първа екогрупа, е очертан от булевардите “Сливница”, “Данаил Николаев”, “Ситняково”, “Михай Еминеску”, “Пейо Яворов”, “Никола Вапцаров”, “Атанас Дуков”, “Люба Величкова”, “Сребърна”, “Хенрик Ибсен”, “П. Ю. Тодоров”, “Иван Гешов” и “К. Величков”.

Важно е, че граничните булеварди не са част от ниско-емисионната зона

и минаването по тях е позволено на всички превозни средства без ограничение. Указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение, припомнят от общината.

Забраната не важи за коли, чиито собственици са с постоянен адрес в зоните на двата ринга и имат винетка за локално паркиране в синя или зелена зона. Ако собственикът или ползвател на автомобила има адрес там, но не си е купувал винетка за платено паркиране,трябва да подаде заявление в ЦГМ, за да бъде добавен към изключенията.

Хората с инвалидни стикери също не подлежат на ограничения.

За всички останали ще следят 180 камери, разположени на външните точки на двата ринга. Специализиран софтуер

автоматично ще извършва проверка

в съответните бази данни, за да се установи екогрупата и собствеността на всеки автомобил.

По границите на големия ринг, в който за първа зима няма да се пускат най-цапащите коли, още от 12 ноември камерите са свързани със системата. За две седмици са отчетени средно по около

1400 навлизания дневно

на МПС от първа екогрупа. Очаква се броят им да спадне драстично с влизането на забраната в сила от 1 декември.

Глобата за физически лица е 50 лв. за първо нарушение, а

за юридически лица - 1000 лв.

Актовете ще се изпращат на нарушителите по пощата от Столичния инспекторат. По служебен път Столичната община ще изпраща уведомленията на нарушителите, чийто постоянен адрес е извън столицата.

Въвеждането на нискоемисионната зона в малкия ринг намалило десетократно навлизанията на най-замърсяващите коли миналия сезон в малкия ринг - от около 20 хил. дневно през ноември 2024 г. до малко над 2 хил. през февруари 2025 г., отчитат от общината. Обработени били 3 хил. акта за нарушения, обяви наскоро зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев.

В същото време не се наблюдава съществено натоварване в трафика извън зоната. Тазгодишните данни потвърждават тренда. През ноември дневно са засичани малко над 3800 коли от първа (без никакъв евростандарт) и втора екогрупа (стандарти евро 1 и евро 2) в границите на малкия ринг.

Според доклад на сдружение “За Земята” през зимата на 2024-2025 г. е отчетен спад с над 10% в концентрациите на азотен диоксид спрямо предходната. Тогава само през декември - първия месец с ефективен контрол и видеонаблюдение, намалението в рамките на малкия ринг достига 22–25%.

Столицата трайно влязла и в европейските и национални норми за качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици.

От общината напомнят, че автомобилите, които не отговарят на екокатегориите за навлизане в двата ринга, може да бъдат оставяни на петте буферни паркинга на метростанциите “Джеймс Баучер”, “Цариградско шосе”, “Васил Левски” и “Бели Дунав”.