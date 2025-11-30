ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Молбата на Нетаняху за помилване предизвика ожесто...

Продават за 25 000 лева колата, с която младеж се вряза в стълб в София

Младеж се снима до колата, врязала се в стълб на столичен булевард, показва среден пръст СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Продават за 25 000 лева колата, с която младеж се вряза в стълб в София. Обявата е пусната във фейсбук група на мерцедес, като автомобилът се продава на части. Според потребители тя е публикувана лично от шофьора, който се вряза в стълб на столичния бул. "Тодор Александров" пред бившето кино "Арена". 

След инцидента в групата "Катастрофи в София" се появи снимка на младеж, който показва среден пръст до потрошената кола.

Твърди се, че това е въпросният шофьор на колата на име Нидал Мохамад. В коментари във фейсбук той отрича да е шофирал колата и снимката с нея не доказва, че той е шофирал. Именно от профил със същото име бе пусната и обявата, която по-късно бе изтрита. 

"Моля без излишни коментари, който разбира знае колко струват частите по нея", пише потребителят.

По информация на СДВР шофьорът е на 19 години и е единственият пострадал при тежкия инцидент, при който стълбът е навлязъл почти до пасажерската седалка на мерцедеса.

Младеж се снима до колата, врязала се в стълб на столичен булевард, показва среден пръст СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

